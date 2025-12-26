Bayburt Belediyesi Tuğra Spor Kulübü sporcusu olan Turhan, bu başarısıyla Türkiye’de kadın boksunda dünya şampiyonluğu kazanan ilk sporcu olarak tarihe geçti.

Dünya şampiyonu Elif Nur Turhan’ı kentin girişinde Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve çok sayıda vatandaş büyük bir heyecanla karşıladı. Belediye binasına kadar davul zurna ve atlı bir kortej eşliğinde getirilen milli sporcuya halk sevgi gösterilerinde bulundu.

"Bayburt ve Türkiye Bir Evladını Dünya Şampiyonu Yaptı"

Karşılamanın ardından Elif Nur Turhan’ı makamında ağırlayan Belediye Başkanı Mete Memiş, elde edilen başarının gurur verici olduğunu ifade etti. Turhan’ı altınla ödüllendiren ve kendisine özel bir tablo hediye eden Başkan Memiş, şu açıklamalarda bulundu:

"Elif kızımız sadece Bayburt’u değil, tüm Türkiye’yi mutlu etti. Cumhuriyet tarihinde kadın boksunda bu başarıyı ilk kez ülkemize kazandıran isim olması mutluluğumuzu bir kat daha artırdı. Şehrimizin bireysel sporlardaki gücünü bir kez daha dünyaya gösterdik. Gençlerimizin başarılı olması için belediye olarak her türlü desteği vermeye hazırız."

Elif Nur Turhan: "Hedefim Dünyanın En İyisi Olmak"

Şampiyonluk kemerini Türkiye’ye getirmenin gururunu yaşadığını belirten Elif Nur Turhan, antrenörlerine ve ailesine teşekkür ederek çalışmalarının süreceğini vurguladı. Turhan, "Zirveye çıkmak kadar orada kalmak da önemli. Dünyaya Türk’ün gücünü gösterdiğimize inanıyorum. Hedefim dünyanın tartışmasız en iyi boksörü olmak" dedi ve Başkan Memiş’i bir sonraki maçına davet etti.