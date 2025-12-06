Bayburt İl Müftülüğü ve TDV Bayburt Şubesinin koordinasyonu ile din görevlileri, TDV Bayburt Şubesi Kadın Kolları ve TDV gönüllülerin ″Bayburt Filistin’in Yanında″ sloganıyla düzenlediği hayır çarşılarından 1.088.296,45 TL bağış toplandı.

Toplanan yardımlar, Gazze’ye ulaştırılmak üzere İl Müftüsü Bayram Danacı’nın eşi Aslı Danacı, müftü yardımcıları Nurettin Akgül, İlim Tatlı, TDV Şube İşlemleri Uzman Yardımcısı Mikail Demirhan ve TDV Bayburt Kadın Kolları Başkanı Fatmanur Güçlüer tarafından İl Müftüsü ve TDV Bayburt Şubesi Başkanı Bayram Danacı’ya teslim edildi.

TDV adına yardımları teslim alan Müftü Bayram Danacı, ″ Dünyanın dört bir yanına iyilik götürmeyi şiar eden Vakfımız, Filistin’deki mazlumları da hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır. Filistin ve Gazze’deki acıları yüreğinde hisseden necip milletimiz, burada yaşanan insanlık dramına sessiz kalmamıştır. Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntılara kayıtsız kalmayarak bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen din görevlileri, TDV gönüllüleri ve katkıda bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.″ dedi.