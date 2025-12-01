Bayburt Seydiyakup Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği olağan Kongresini Pendik Kaynarcadaki Dernek Merkezinde gerçekleştirdi.

Kongre Divan Teşkil edilmesiyle başladı. Divan Başkanlığına Tacettin Ata, Divan üyeliklerine Özel Duran,Yunus Ata seçildi.

Kongre Şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

Kongreye tek adayla gidildi. Kongrede Bayburt Seydiyakup Köyü Dernek Başkanlığına aday olan Mikail Duran Hemşerilerimize bir konuşma yaptı.Duran Konuşmasında birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.

Yönetime tek listeyle gidildi.Başka aday çıkmayınca Mikail Duran Seydiyakup Köyü Kültür ve yardımlaşma Dernek Başkanlığına seçilşdi.

Yönetim Şu isimlerden oluştu.

Başkan : Mikail Duran, Yönetim: Çetin Ata,Hasan Ata,Lokman Ata,Kerim Ata,Yalçın Battal,İhsan Ata,İsmail Duran,,Muhammer Ata,Osman Aktaş,Halil Duran,Uğur Battal