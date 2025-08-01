İstanbul’da Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Yöneticileri Çocukları karşıladı ve Derneğin organize ettiği Program kapsamında, İstanbul Ümraniye’de Belediye Başkanı İsmet Yıldırımın Tantavi Tesislerinde verdiği yemekte Bayburt’tan gelen çocuklarla buluştu.

TÜGVA Yaz Okulları Finali 1 Ağustos'ta yapılacak

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) Yaz Okulları Finali, 1 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda 1 Ağustos saat 17.00'de gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin 81 ilinden katılımlar olacak, Final programı kapsamında, Maher Zain, Eşref Ziya ve Ömer Karaoğlu'nun sahne alacağı, sosyal medya fenomeni Aydın Musa Güven'in performans sergileyeceği, kukla kortejleri, dron gösterileri ve yarışları ile ışık gösterileri yapılacak.