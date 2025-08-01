Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Açık Havada Sinema Keyfi” etkinliği Ağustos ayında da devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - 2 Ağustos’ta (yarın) çocuklara özel “Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa” filmi İzmit Milli İrade Meydanı’nda ücretsiz gösterilecek.

ÇOCUKLARA AÇIK HAVA SİNEMA KEYFİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Açık Havada Sinema Keyfi” etkinliği, Ağustos ayında da birbirinden keyifli filmlerle devam ediyor. Etkinlik kapsamında 2 Ağustos Cumartesi (yarın) akşamı çocuklara özel olarak “Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa” filmi gösterilecek. İzmit Milli İrade Meydanı’nda saat 21.00’de başlayacak film tüm çocuklara ücretsiz olarak sunulacak. Minik izleyicilere Büyükşehir Belediyesi tarafından patlamış mısır ikramı da yapılacak.

CEP HERKÜLÜ İZLEYENLERİ DUYGULANDIRDI

Etkinliğin ilk haftasında, efsane halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan “Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu” adlı film gösterildi. 9 yaşında başladığı spor kariyeri boyunca sayısız rekor ve madalya kazanan Süleymanoğlu’nun etkileyici yaşam öyküsü izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Film sırasında gözyaşlarını tutamayan izleyiciler, gösterim sonunda alkışlarla beğenilerini ifade etti. Büyükşehir’in açık hava sineması, yaz sıcaklarında Kocaelilere serin ve keyifli bir akşam yaşatıyor.

ÜCRETSİZ GÖSTERİMLER AĞUSTOS BOYUNCA SÜRECEK

“Açık Havada Sinema Keyfi” etkinliği, Ağustos ayı boyunca devam edecek. Ücretsiz film gösterimleri 9, 16 ve 23 Ağustos Cumartesi akşamları da olacak. Etkinlik programı ve gösterim detayları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi Instagram hesabı @kocaelikultursanat üzerinden takip edilebilecek.