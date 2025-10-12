Pendik Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek “Bayburt Memleket Günleri”17 Ekim Cuma Günü başlıyor.

Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Kemal Birgül,Tüm Hemşerilerimizi “Bayburt Memleket Günleri” etkinliğine bekliyoruz dedi.

Pendik Millet Bahçesi'nde “Bayburt Memleket Günleri’nde Bayburtlu sanatçılarımız, Devran, Muhsin Bayburtlu ,Ceyhun Can ve Sezai Seçen sahne alacaklar.

10 Ekim Cuma Günü Başlaması planlanan etkinliğin neden ertelendiğini, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin açıkladı.

Başkan Ahmet Cin’in yaptığı açıklama: Pendik Sahil Meydanı'nda 10 Ekim 2025 Cuma günü başlaması planlanan ''MEMLEKET GÜNLERİ'' etkinliğimiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin alan kullanımına engel olması nedeniyle bir hafta ertelenmiştir dedi.

17 Ekim 2025 Cuma günü

Başkan Cin Tüm hemşerilerimizi etkinliğe davet etti.

Başkan sosyal medya paylaşımında: Pendik Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecektir. Memleketimizin tüm renklerini hep birlikte yaşamak için sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Selam ve saygılarımla diye yazdı.