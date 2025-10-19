Bayburt Memleket günleri “Kadim Kültürümüzün İzinde “Programı Cumartesi akşam saat 19.00’da Pendik Millet Bahçesinde gerçekleşti.

Pendik Belediyesi, kültürel zenginliklerimizi tanıtmak ve hemşerilerimizi bir araya getirmek amacıyla Pendik Millet Bahçesi’nde “Pendik Memleket Günleri, Kadim Kültürümüzün İzinde” Programını Pendik’te bulunan Derneklerle birlikte gerçekleştiriliyor.

Marmara Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği ve Pendik Belediyesi birlikteliğiyle, Bayburt Memleket günleri programı Pendik Millet Bahçesinde düzenlendi.

Program Marmara Bayburt Kültür ve yardımlaşma Dernek Başkanı Ali Kemal Birgül’ün açılış konuşmasıyla başladı.

Program Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkan yardımcıları, Pendik Belediyesi Meclis üyeleri, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve yönetimi, Bayburt Vakfı Başkanı Yetkin Çavdar ve yöneticileri,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Kadın kolları, Bayburt İl ,İlçe ve Köy Dernek başkanları ve hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Programda Bayburt Milletvekili Orhan Ateş Hemşerilerimize bir selamlama konuşması yaptı. Ateş Bayburt2a yapılan yatırımlardan bahsetti.

Program öncesi Hemşerilerimize Bayburt usulü Tatlı çorba ikramı yapıldı.

Programda Bayburtlu sanatçılarımız, Muhsin Bayburtlu Devran, Sezai Seçen ve Misafir sanatçı Ceyhun Can sahne aldılar.

Sanatçıların türküleri eşliğinde halaylar çekildi.