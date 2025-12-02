Kar sürprizi Lapa lapa yağmaya başladı, her yer beyaza büründü

Aydıntepe ilçesine bağlı Soğanlı Dağları’ndaki yaylalar sabaha kar manzarasıyla uyanırken, kar ve tipi yüksek kesimlerde etkisini sürdürdü. Bayburt-Erzurum kara yolunun 2 bin 400 rakımlı Kop Dağı Geçidi’nde ise Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Yüksek rakımlardan gelen soğuk hava, Bayburt şehir merkezinde de etkisini gösterdi. Kent genelinde aralıklarla yağış devam ederken, sürücüler olası buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.