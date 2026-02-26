Yağışın başlamasıyla birlikte sahaya inen ekipler, kentin dört bir yanında kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını eş zamanlı olarak gerçekleştirdi.

Gece boyunca aralıksız çalışan ekipler, özellikle ana arterlerde ulaşımın aksamaması için yoğun çaba sarf etti. Ara sokaklar ve mahallelerde de çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için kar küreme ve tuzlama faaliyetlerine devam etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte mesaisini sürdüren ekipler, kar temizliği ve tuzlama çalışmalarının yanında kaldırımlar ve merdivenlerde biriken karların temizliğini yapıyor.

Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan ekipler olası olumsuzluklara karşı sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.