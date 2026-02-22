Cumhuriyet Caddesi’nde gerçekleştirilen etkinliklerde konuşan Bakan Güler, Türkiye’nin terörle mücadelede geldiği kritik aşamaya ve bölgedeki yeni döneme ilişkin önemli mesajlar verdi.

"Terörsüz Türkiye Hedefimize İlerliyoruz"

Terörle mücadelede elde edilen başarıların altını çizen Bakan Güler, yürütülen kararlı operasyonlar sayesinde terör örgütünün artık silah bırakma noktasına getirildiğini ifade etti. Türkiye’nin tarihi bir sürece girdiğini belirten Güler, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan güçlü devlet iradesiyle terörsüz Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz" dedi. Bu çalışmaların temel amacının milli birlik ve beraberliği pekiştirerek daha müreffeh bir geleceğe ulaşmak olduğunu vurguladı.

Bayburt İçin Yeni Atılım Dönemi

Bayburt’taki değişimden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Güler, kentin "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda yeni bir atılım dönemine girdiğini söyledi. Devlet yatırımlarıyla şehrin çehresinin değiştiğini ve yaşam kalitesinin arttığını belirten Güler, özellikle yapımı devam eden Bayburt Havalimanı’na dikkat çekti. Havalimanının tamamlanmasıyla birlikte şehrin çok daha erişilebilir, hareketli ve canlı bir yapıya kavuşacağını müjdeledi.

Kurtuluş Coşkusu ve Anlamlı Tören

Törende konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitleri rahmetle anarak başlayan Bakan Güler, Bayburtluların güçlü Türkiye yolculuğuna her zaman destek vereceğine olan inancını paylaştı.