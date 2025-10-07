Bağcılar Belediyesi, Sivil toplum kuruluşlarıyla “Nehirden Denize Özgür Filistin! Yürüyüşü yapıldı.

Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katıldığı “Nehirden Denize Özgür Filistin!” soykırımı protesto yürüyüşü Bağcılar yürüyüş yolundan Bağcılar meydana kadar devam etti.

Bağcılarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının katıldığı, “Nehirden Denize Özgür Filistin!” soykırımı protesto yürüyüşüne Bayburt Kültür ve yardım Derneği’ de katılım sağladı.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bağcılar Şube Başkanı, Bayburt Kültür ve yardım Derneği yöneticileri ve üyeler ininde katıldığı “Nehirden Denize Özgür Filistin!” soykırımı protesto yürüyüşü Bağcılar meydanda Kuranı kerim tilaveti ve dualar eşliğinde son buldu.

Yürüyüşte yapılan basın açıklamasında:

Değerli Basın Mensupları, Kıymetli Vatandaşlarımız, Aziz Kardeşlerimiz,

İsrail, kuruluşundan bu yana 75 yıldır Filistin topraklarında sistematik olarak işgal, şiddet, soykırım ve tehdit politikaları uygulamaktadır.

7 Ekim 2023'ten itibaren, binlerce çocuk, kadın, yaşlı ve masum sivil yaşamını yitirmiştir.

Hastaneler, okullar, camiler, kiliseler ve sığınma alanları hedef alınmış; sağlık çalışanları, gazeteciler ve insani yardım görevlileri kasten saldırılara maruz bırakılmıştır.

Gazze’de temel insan hakları yok edilmiştir.

Bugün on binlerce Filistinli hayatını kaybetmiş, yüz binlercesi yaralanmış, milyonlarcası yerinden edilmiştir.

Açlık, susuzluk ve ilaca erişimin engellenmesiyle tarihin en ağır insani krizlerinden biri yaşanmaktadır. Bu vahşet, tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşmektedir.

İsrail'in hukuk tanımaz saldırıları yalnızca Filistin halkı için değil, insanlık için de büyük bir tehdittir.

Bu nedenle Filistin'in sesi olmak, bu çağın soykırımını unutturmamak hepimizin insani ve vicdani görevidir.

İsrail'in uyguladığı bu şiddet, sadece uluslararası hukuka değil, kendi kutsal kitaplarında yer alan "Öldürmeyeceksin" (Tevrat, Çıkış 20:13) emrine dahi aykırıdır.

Kendi inançlarında yasaklanmış bir fiili, masum insanlara karşı sistematik şekilde sürdürmek, hem dinî hem insani açıdan büyük bir çelişkidir.

Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi Filistin halkının yanında durmaya devam etmektedir.

Dünya halkları da Filistin'de yaşanan bu insanlık dışı zulmün farkına varmış ve küresel bir vicdan oluşmaya başlamıştır.

İnsanlık, İsrail'in katliamlarına karşı masum Filistinlilerin yanında olmak için ayağa kalkmıştır.

İsrail ablukasını kırmak için dünyanın 46 farklı ülkesinden sivillerin oluşturduğu Küresel Kararlılık Filosu - Sumud, uluslararası sularda işgalci İsrail tarafından alıkonulmuş, siviller tutuklanmıştır.

Bu tavrıyla İsrail, insanlık dışı ve hukuk dışı davranışlarına devam etmektedir.

Bizler de buradan, Bağcılar'dan, bağcıların insanları, sivil toplum kuruluşları olarak bir kez daha tüm insanlığa çağrı yapıyoruz:

İsrail'in işgal ve katliam politika lan derhal sona erdirilmeli,

Filistin halkına yönelik saldırılar hemen durdurulmalıdır.

Uluslararası kamuoyu harekete geçmeli, insanlık adına Filistin'in yanında yer almalıdır