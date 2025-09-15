Sultanbeyli’nde Yakupabdal derneğinin düzenlemiş olduğu piknikte hasbıhal ederek hasret giderdiler. Piknik Programına Yakupabdal derneği yönetimi ,Sultanbeyli ak parti belediye başkan yardımcısı Sedat inan, Sultanbeyli Belediye Meclis üyesi Yücel öz ve AK Parti gençlik kolları başkanı Mahmut Güneş, Gençlik kolları Sultanbeyli başkanı Yılmaz öz ve Sultanbeyli Adil mahallesi Muhtarı Kenan Coşkun ,Hasanpaşa mahallesi muhtarı Orhan Bahadır ,Ozan Taner Öztürkoğlu ve Yakupabdal köylülerinin katılımıyla coşkulu bir şölen yaşandı.

Piknik coşkusu Bayburtlu Sanatçı Sezai Seçenin programının ardından sona erdi.