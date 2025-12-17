11 Yıllık Hakan Tali Dönemi Sona Erdi

2015 yılında görevi Mustafa Erdemir’den devralan Hakan Tali, 11 yıllık başkanlık sürecini noktaladı. Tali’nin görev süresi boyunca imza attığı önemli çalışmalar arasında şunlar yer alıyor:

Dernek Mülkiyeti: Derneğe kalıcı bir yer kazandırılması.,Sosyal İlişkiler: Eski Samsun Valisi Osman Kaymak ve Bayburtlu iş insanlarıyla kurulan güçlü diyaloglar.Kültürel Etkinlikler: Onlarca sosyal ve kültürel organizasyonun başarıyla tamamlanması.

"Bu Bir Bayrak Yarışı"

Görevi devreden Hakan Tali, veda konuşmasında bu süreci bir bayrak yarışı olarak tanımladı. Dostu Prof. Dr. Ersin Köksal’ın çıtayı daha da yukarı taşıyacağına olan inancını belirten Tali, her zaman desteğe hazır olduğunu ifade etti.

Yeni Başkan: Prof. Dr. Ersin Köksal

Samsun’da sağlık camiasının yakından tanıdığı, daha önce Başhekim Yardımcılığı ve Başhekimlik gibi kritik görevlerde bulunan Prof. Dr. Ersin Köksal, derneğin yeni lideri oldu.

Köksal'ın ilk mesajları:

Hakan Tali’ye emeklerinden dolayı teşekkürlerini sundu. Derneği daha ileri bir noktaya taşımak için yönetimle birlikte yoğun gayret göstereceklerini vurguladı. Geçmişte olduğu gibi, bundan sonra da tüm Bayburtluların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.