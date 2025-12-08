Özdoğan, 15 yıl boyunca derneğin başkanlığını yürüten ve kurucu üyesi arasında yer alan Sebahattin Bayındır’a teşekkür ederek sözlerine başladı. “Sebahattin Bayındır ve geçmiş dönem yöneticilerimiz büyük fedakârlıklarla derneğimizi bugünlere getirdiler. Kendilerine emeği ve hizmetleri için şükranlarımızı sunuyorum.” dedi.

Halit Özdoğan, yeni yönetim olarak daha aktif, üretken ve katılımcı bir anlayışla görevde olduklarını belirterek, “Derneğimizin kurumsal yapısını daha da güçlendirmek, köyümüzle olan bağlarımızı artırmak ve köyümüze yeni yatırımlar kazandırmak için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Özdoğan, dernek çalışmalarına katılım çağrısını da yineledi:

“Her hemşehrimizin fikrine ihtiyacımız var. Fikri olan herkes düşüncelerini yönetimimizle gönül rahatlığıyla paylaşabilir. Derneğimizde daha fazla gencimizi, daha fazla kadınımızı görmek istiyoruz. Birlikte daha güçlü bir Çayıryolu için çalışacağız.”

Halit Özdoğan, açıklamasının sonunda hedeflerinin; dayanışmayı büyüten, üretken, katılımcı ve geleceğe yatırım yapan bir dernek modeli oluşturmak olduğunu vurguladı.

Ocak ayında yapılacak olan Bayburt Tanıtım Günleri’nin tarihini açıklayan Özdoğan, tüm Çayıryolu köylülerine çağrıda bulundu:

“Bayburt Tanıtım Günleri 1–4 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tür organizasyonlar hemşehrilerimizin bir araya gelmesi, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi açısından çok önemlidir.”