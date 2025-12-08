Hatay Milletvekili Doç. Dr. Necmettin Çalışkan’ın da katılımıyla Bayburt Öğretmenevi'nde gerçekleşen kongrede partiye katılan isimlere rozetleri takıldı.

Bekmezci’nin yönetim kurulunda Fatih Burak, Adem Mıcık, Hüseyin Kalacoş, Fatih Yolcu, İshak Usta, Mustafa Koçyiğit, Suat Hoso, Ömer Akbaş, Ersoy Büyükhan, Osman Nuri Temür, Dündar Sekmenli, Mehmet Salih Akyüz, İkram Öztürk, Mustafa Akdeniz görev aldı. Disiplin kurulunda ise Kıyam Bozkurt, Salih Zeki Sağlayan, Fazlı Kıldı, Cemalettin Karakulaklı ve Aydın Bayazıt yer aldı.

İl Başkanı Bekmezci, konuşmasının büyük bir bölümünü Bayburt’un çözülemeyen yerel sorunlarına ve hayati öneme sahip yatırım aksaklıklarına ayırdı.

Kop Tüneli ve Demiryolu Projesinin Akıbeti Soruldu

Başkan Bekmezci, Bayburt için hayati önem taşıyan ancak yıllardır bitirilemeyen projelere tepki gösterdi. Kop Tüneli'nin 2012 yılında yapımına başlandığını ve 2017'de bitmesinin planlandığını hatırlatan Bekmezci, tünelin neden hâlâ açılamadığını sordu.

Bekmezci, kentin kalkınması için dönüm noktası olabilecek Demiryolu Projesi'nin de akıbetini sorguladı. Saadet Partisi olarak 2013 yılında demiryolunun Bayburt’tan geçmesi için 17.034 imza topladıklarını ancak bu çabanın görmezden gelindiğini belirtti. Projenin hayata geçmesi durumunda Bayburt'un bölgede sanayinin göz bebeği olabileceği ve Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çok daha fazla istihdam yaratılabileceği vurgusunu yaptı.

"Gümüşhane 6. Bölge'de, Bayburt 5. Bölge'de Kaldı" Eleştirisi

İl Başkanı Bekmezci, kentin geleceğini derinden etkileyecek olan Yatırım Teşvik Kapsamı'ndaki adaletsizliğe dikkat çekti. Bayburt'un 5. Bölge'de yer almasına karşın, sadece 70 kilometre uzaktaki komşu il Gümüşhane'nin 6. Bölge teşviklerinden yararlandığını eleştirdi.

Bölge teşviklerinin vergi indirimi, SGK desteği ve KDV istisnası gibi çok avantajlı imkanlar sunduğunu belirten Bekmezci , 6. Bölge'nin il için hayati önem taşıdığını ancak yerel siyasetçilerin bu konuda Gümüşhaneli siyasetçiler kadar etkili olamadığını iddia etti

Fizik Tedavi Hastanesi "Ek Bina" Olmamalı Uyarısı

Sağlık alanındaki bir gelişmeye de değinen Bekmezci, önceden ayrı bir Fizik Tedavi Hastanesi olarak planlanan ve yatırım planına alınan merkezin, Bayburt Devlet Hastanesi'ne ek bina olarak açılmak istendiği yönündeki duyumları aktardı.

Bayburt'un potansiyelinin yeterli olmayacağı yönündeki kanaatin "garabet" olduğunu ifade eden Bekmezci , "Bu şehrin verilmiş olan hakkını geri alma kimsenin haddi değildir" diyerek planlanan neyse onun yapılmasını ve hastanenin ayrı bir başhekimlik olarak Bayburt’a kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Nüfus ve Spor Sorunları

Bekmezci, kalıcı çözümler yerine her Aralık ayında uygulanan "kâğıt üzerinde Bayburt nüfusunu fazla gösterme tiyatrosu"nu eleştirdi. Bu pansuman tedbirlerin işsizliği ve göçü durdurmadığını, Bayburt'un nüfusunun gitgide azaldığını belirtti.

Son olarak, Bayburt'un tek profesyonel futbol kulübü olan Bayburt Spor'un siyasete alet edilip yıpratıldığını, Bölgesel Amatör Lig’e düşüp amatöre çıkmama kararı almasıyla şehrin takımsız kaldığını üzüntüyle dile getirdi.

Konuşmasında 56 yıllık Milli Görüş davasına kuruluşundan bugüne kadar hizmet eden Prof. Dr. Necmettin Erbakan başta olmak üzere herkesi anan Bekmezci, şöyle devam etti:

"Saadet Partimiz, sahip olduğu yarım asırlık siyasi ahlak ve erdem doğrultusunda, her zaman bu ülkenin menfaatini öncelemiştir.

Bizim muhalefet anlayışımız; partimizin veya şahsımızın ikbali değil; ülkemizin geleceği üzerine inşa edilmiştir.

Biz, temel ilkelerimizden sapmadan, inançla, kararlılıkla ve heyecanla bu yolculuğu sürdürüyoruz. Biz 56 yıldır; Hak diyoruz, adalet diyoruz, liyakat diyoruz, üretim diyoruz, kalkınma diyoruz. Şahsiyetli dış politika diyoruz. Önce ahlak ve maneviyat diyoruz.

Kutuplaştırma ve ötekileştirme değil, kardeşlik ve kucaklaşma diyoruz. Yaşanabilir bir Türkiye diyoruz. Yeniden büyük Türkiye diyoruz. Yeni bir dünya diyoruz.

56 yıldır bu çizgimizden ve ideallerimizden taviz vermedik, yolumuzdan dönmedik. Rüzgâra, konjonktüre, makama, mevkiye göre yön değiştirmedik.

Bugün de Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arıkan Beyin liderliğinde, Yeni Nesil Siyaset sloganımızla aynı anlayış ve heyecanla yürümeye, siyaset yapmaya devam ediyoruz.

Çünkü bu şehrin, bu ülkenin ve bütün insanlığın Saadet Partisi’ne ihtiyacı var, bunu biliyoruz, bu sorumlulukla hareket ediyoruz.

2023 yılında hepinizin malumu bir cumhurbaşkanlığı seçimi yaşadık. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı bir yarış yürüttü. Tabi şu an herkes şirin çocuk rolüne bürünmüş vaziyette fakat o süreçte Cumhur İttifakını oluşturan partiler tüm ahlaki ve insani değerleri bir kenara bırakıp sırf seçimi kazanabilmek uğruna Millet ittifakına ve özelde de Saadet Partimize atılmadık iftira bırakmadılar. Tüm kardeşlik hukukunu ayaklar altına aldılar.

Bir saniye olsun bir araya gelmediğimiz halde siz DEM ile ortak iş tutuyorsunuz dediler,

Sizin en büyük destekçiniz Kandildeki eşkıyalardır dediler,

Siz PKK’dan daha tehlikelisiniz dediler,

Saadet Partisi PKK ile anlaşma imzaladı diyen bakanlar dahi çıktı,

Genel başkanımız Temel Karamollaoğlu’nun pasaportuna “Terörle İltisaklı” diyerek yurt dışı çıkış yasağı koydular. Ve bunları söylerken zerre miktar utanma duygusuna sahip değildiler.

Şimdi seçim bitti gitti. Ülke ekonomik, sosyal, manevi bir uçuruma yuvarlandı. Bir de baktık ki aynı kişiler yine sadece ve sadece koltuklarını koruyabilmek uğruna:

PKK’yı bir sivil toplum kuruluşu,

APO denen bebek katili caniyi ise barış güvercini pozisyonuna getirdiler.

Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun ucuz menfaatleri uğruna tüm insani değerleri ve kardeşlik hukukunu ayaklar altına alanlara. Hakkımızı helal etmiyoruz. Allah’ın huzurunda ise asıl hesaplaşmanın olacağını tekrar hatırlatıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle siz kıymetli katılımcılar nezdinde tüm Türkiye’ye sesleniyor ve diyoruz ki:

Milli Görüş’ün tek temsilcisi Saadet Partisi olarak bizler Allah’ın izniyle

Ne din-iman-Kuran deyip sonunda sizi PAPAYA götürenler gibi

Ne de vatan-bayrak-şehit deyip sonunda sizi APOYA götürenler gibi hiç olmadık bundan sonra da asla olmayacağız."