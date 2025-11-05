Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti Bayburt İl Başkanlığı tarafından organize edilen “Başkanlar ile Mahalle Buluşmaları” programı çerçevesinde Esentepe Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Memiş, mahalle odasında gerçekleştirilen buluşmada, hem belediyenin devam eden projeleri hem de gelecekte planlanan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Esentepe Mahalle Odası’ndaki bu toplantıya AK Parti teşkilatından ve belediye yönetiminden birçok isim katılım sağladı. Programa, AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akbaş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ebubekir Bulunmaz, Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Tataroğlu ve Esentepe Mahalle Muhtarı Bekir Demir de eşlik etti.

Başkan Memiş, mahalle sakinleri tarafından gündeme getirilen sorulara yanıt vererek vatandaşların kafalarındaki soru işaretlerini giderdi. Toplantı aynı zamanda mahalle halkının görüşlerini ve ihtiyaçlarını doğrudan dile getirmelerine olanak tanıdı. Program, Esentepe Camii’nin bahçesinde yapılan alan incelemesi ile son buldu.