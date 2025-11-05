2024 yılında yapılan seçimlerde Yeniden Refah Partisi’nin İl Genel Meclisi Üyesi Adayı olarak yer alan Yusuf Coşkun, genel merkez tarafından yeni pozisyonuna atandı. 1995 doğumlu olan ve Sancaktepe köyü nüfusuna kayıtlı Coşkun, aynı zamanda servisçilik sektöründe esnaflık yapıyor. Bu atamayla birlikte, Yusuf Coşkun bugünden itibaren partisinin Bayburt Merkez İlçe Başkanlığı sorumluluğunu üstlendi.

Diğer yandan, mevcut Merkez İlçe Başkanı İsmail Yılmaz, Ali Kılıç liderliğinde oluşturulan il yönetim kurulunda görev almaya başladı.