Program, Rektör Mutlu Türkmen ve il protokolünün konuşmalarıyla başladı. Ardından, Emekli Büyükelçi Ömer Faruk Doğan, "Türkiye’nin Yeni Yüzyıl Vizyonu Çerçevesinde Dünya ve İnsanlık Barışına Katkıları" başlıklı açılış dersini verdi. Sayın Doğan, Türkiye’nin uluslararası arenada barış, istikrar ve iş birliği perspektifi üzerine önemli görüşlerini ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Tören sırasında, çalışmalarıyla üniversitenin gelişimine değerli katkılarda bulunan akademik ve idari personele ödüller takdim edildi.

Etkinlikte; Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan, AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, MHP Bayburt İl Başkanı Muharrem Baykal, çeşitli kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler hazır bulundu.