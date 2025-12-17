18 Aralığa kadar devam edecek sergi Dentbul Dr Kadir Özay ve Textil Moda Tasarımcısı Nesrin Gül, ün katkılarıyla , Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde

Sanat dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi

Davetli Konuk ve sanatçıların katılımları ile açılan sergide ;

Prof. Dr. Mustafa Bulat

Prof Dr. Önder Yağmur

Berrin İçmeli Korucu

Hande Oğuz Altül

Melike Erpek

Mahir Bayramoğlu

Esen Köse

Zeliş Yağmur

Serap Bulat

Gülümser Özlütürk

Alpay Çelebi

gibi önemli isimler yer aldı.

Sezonun son Sergi niteliğini taşıyan Karma sergi ilgiyle izlenilenirken hafıza ve belleklerde modern sanatın geleceğin şekillenmesi ile genç sanatçılara İlham veren, kaygılarını ve yorumlarını öteleyen eserlerin genç Sanatçılar İlham olacağını dile getiren Uluslararası Bayburt Sanatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Koçan;

Bu ve buna benzer sanat organizasyonlarının asıl amacının gelecek kuşaklara ve genç sanatçılara mesleki anlamda İlham olması yanında yön veriyor dedi.

Kreatörlüğünü sanatçı İsmail Akın Kalafatoğlu 'nun üstlendiği sergi 18 Aralığa kadar izleyiciye açık kalacak.