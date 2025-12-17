18 Aralığa kadar devam edecek sergi Dentbul Dr Kadir Özay ve Textil Moda Tasarımcısı Nesrin Gül, ün katkılarıyla , Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde
Sanat dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi
Davetli Konuk ve sanatçıların katılımları ile açılan sergide ;
Prof. Dr. Mustafa Bulat
Prof Dr. Önder Yağmur
Berrin İçmeli Korucu
Hande Oğuz Altül
Melike Erpek
Mahir Bayramoğlu
Esen Köse
Zeliş Yağmur
Serap Bulat
Gülümser Özlütürk
Alpay Çelebi
gibi önemli isimler yer aldı.
Sezonun son Sergi niteliğini taşıyan Karma sergi ilgiyle izlenilenirken hafıza ve belleklerde modern sanatın geleceğin şekillenmesi ile genç sanatçılara İlham veren, kaygılarını ve yorumlarını öteleyen eserlerin genç Sanatçılar İlham olacağını dile getiren Uluslararası Bayburt Sanatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Koçan;
Bu ve buna benzer sanat organizasyonlarının asıl amacının gelecek kuşaklara ve genç sanatçılara mesleki anlamda İlham olması yanında yön veriyor dedi.
Kreatörlüğünü sanatçı İsmail Akın Kalafatoğlu 'nun üstlendiği sergi 18 Aralığa kadar izleyiciye açık kalacak.