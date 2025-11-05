Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Çanakkale Zaferi'nin anlamını gelecek kuşaklara taşımak ve atalarımızın o dönemdeki kahramanlık dolu hatırasını canlı tutmak amacıyla Bayburt'ta ziyaretçilere kapılarını açıyor. Türkiye genelinde birçok şehirde halkla buluşan bu özel müze, 5 Kasım 2025 tarihinde Bayburt’ta meraklılarını ağırlayacak.

Cumhuriyet Caddesi’nde (Askerlik Şubesi Karşısında) konumlanan müze, sabah saat 09.00’da ziyarete açılacak ve 17.00’a kadar gezilebilecek.

Vatanseverliğin ve millet olma bilincinin eşsiz bir sembolü olan Çanakkale ruhunu yeniden yaşayarak hissetmek isteyen tüm Bayburtlular bu anlamlı deneyime davet ediliyor.