Bayburt Balca Atlı Spor Kulübü ile Erzincan Albayrak Atlı Spor Kulübü, dostluk temalı bir müsabakada karşı karşıya geldi. Bu anlamlı etkinlik, Bayburt Cirit Sahası'nda düzenlendi ve iki şehirden atlı sporcular, geleneklere bağlılıkla dolu bir atmosferde kıyasıya mücadele etti.

Yüzyıllara dayanan ata sporu cirit, Bayburt ve Erzincan’da değerini yitirmeden yaşatılmaya devam ediyor. Geleneklerin Yaşatılması Vurgulandı Cirit değneklerinin sahada havada uçuştuğu, atların hızla ilerlediği bu çekişmeli mücadelede, sonuçtan bağımsız olarak kazananın dostluk olduğu vurgusu ön plandaydı.

Maç sonrasında, Albayrak Atlı Spor Kulübü Başkanı Metin Albayrak, misafirperverlikleri nedeniyle Balca Atlı Spor Kulübü Başkanı Vedat Memiş’e üzerinde bakır işlemeleri bulunan özel bir saat hediye etti. Başkan Albayrak, Erzincan’dan dostluk maçı için geldiklerini belirterek, Sultan Alparslan döneminden bu yana yaşatılan cirit geleneğini geleceğe taşımak ve nesiller boyunca korumak gerektiğine dikkat çekti.