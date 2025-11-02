Teknik Direktör Bedir Sanduk yönetimindeki Bayburt Galatasaray U13 Takımı, İstanbul’daki mücadelelerde 5 takımlı grubunun Şampiyonu oldu.

Bayburt Galatasaray ekibinden teşekkür:

İstanbul Galatasaray Turnuvası’nda büyük bir özveri, disiplin ve takım ruhuyla mücadele eden Bayburt Galatasaray Futbol Okulu sporcularımızı gönülden tebrik ediyoruz!

Emeklerinin karşılığını şampiyonluk kupasıyla taçlandıran aslanlarımızla gurur duyuyoruz.

Bu başarı; inançla çalışan sporcularımızın, özverili antrenörlerimizin ve her daim desteklerini hissettiren ailelerimizin ortak emeğidir.

Gençlerimize sporu sevdirmek, milli ve manevi değerleri kazandırmak adına verdikleri desteklerden dolayı

Bayburt Valimiz Sayın Mustafa Eldivan’a,Bayburt Belediye Başkanımız Sayın Mete Memik’e ,AK Parti Bayburt İl Başkanımız Sayın Turgut Çalışkan’a istanbul ak parti yöneticisi hakan Polat Timur’a Marmara Bayburt kültür derneği Başkanı Ali Kemal Birgül ' e Dede Korkut platform başkanı Ünal Yaşaroğlu’na en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bu şampiyonluk, sadece bir kupanın değil, Bayburt’un inancının, azminin ve yürekten gelen mücadelesinin zaferidir!