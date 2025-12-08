"Altın Türk Savaşçısı" lakaplı Turhan, yenilgisiz şampiyon Beatriz Ferreira'yı 5. rauntta teknik nakavtla (TKO) mağlup etti.

Yenilmezlik Serisini Sürdürdü

Profesyonel kariyerinin 12. maçını da kazanan Turhan, yenilmezlik serisini sürdürdü. Bu tarihi galibiyetle birlikte, rakibi Ferreira'ya kariyerindeki ilk mağlubiyetini yaşattı. Turhan, zafer sonrası Türk bayrağıyla ringde tur atarak büyük bir gurur yaşattı.

"Bu Bayrağı Kadınlar İçin Taşıyacağım"

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Elif Nur Turhan, şampiyonluğun ardındaki büyük emeği dile getirdi:

Turhan, tam üç yıldır tüm yaşamını bu maça adadığını belirtti.

"Bu an için çok sıkı antrenman yaptık. Antrenmanda kelimenin tam anlamıyla savaşa girdik ve burada da savaşa girdik. Üç yıl boyunca çok çalıştım. Her antrenmanda ağladım, o kadar zorlandım. Bu an, Dünya Şampiyonu olmak içindi" sözleriyle zorlu süreci anlattı.

Turhan, kadın sporculara dair önyargıları yıkmak istediğini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

"Kadınların erkekler kadar sert dövüşebileceğini göstermek için elimden gelen her şeyi yaptım. Biz de erkekler kadar savaşçıyız ve bu bayrağı kadınlar için taşıyacağım. Elhamdulillah" dedi.