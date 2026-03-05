Ziyarete; MHP Bayburt İl Başkanı Muharrem Baykal, Merkez İlçe Başkanı Turan Çalışkan, Demirözü İlçe Başkanı Gökhan Oktar ve Arpalı Belde Başkanı Galip Karahan katıldı.

Heyet, Genel Başkan Kadir Şahin’e yeni görevinde başarılar diledi.

Görüşmede, sendikal faaliyetlerin yanı sıra din görevlilerinin talep ve beklentileri masaya yatırıldı.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Genel Başkan Kadir Şahin, şu ifadeleri kullandı:

“Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında; sendikal çalışmalarımız, din görevlilerimizin talep ve beklentileri ile Bayburt ilimize yönelik hizmet anlayışımız üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapılmıştır. Milli ve manevi değerler temelinde karşılıklı istişare ve fikir alışverişinde bulunulmuştur.”

Şahin, nazik ziyaretlerinden dolayı MHP heyetine teşekkür ederek, Bayburt şehri ve halkı için yürütülen çalışmalarda başarılar diledi.