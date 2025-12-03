Bakan Tunç'un Bayburt programı, çeşitli kurum ve siyasi parti ziyaretlerinin yanı sıra temel atma törenini de içeriyor.
Program Akışı
Bakan Tunç'un 4 Aralık 2025 Perşembe günü Bayburt'ta gerçekleştireceği ziyaretlerin saatleri şöyle:
09.30: Bayburt Valiliği Ziyareti
10.00: Bayburt Belediye Başkanlığı Ziyareti
10.30: Bayburt AK Parti İl Başkanlığı Ziyareti
11.00: Bayburt MHP İl Başkanlığı Ziyareti
11.30: Bayburt Adliyesi Ziyareti ve Bayburt Barosu Ziyareti
12.30: Bayburt Adliyesi Temel Atma Töreni
14.30: Bayburt İlinden Gümüşhane İline Hareket
Bakan Tunç, Adliye ziyareti sırasında Baro'yu da ziyaret edecek ve ardından yeni Bayburt Adliyesi'nin temel atma törenine katılacak. Programın tamamlanmasının ardından saat 14.30'da Gümüşhane iline hareket edecek.