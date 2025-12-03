Bakan Tunç'un Bayburt programı, çeşitli kurum ve siyasi parti ziyaretlerinin yanı sıra temel atma törenini de içeriyor.

Program Akışı

Bakan Tunç'un 4 Aralık 2025 Perşembe günü Bayburt'ta gerçekleştireceği ziyaretlerin saatleri şöyle:

09.30: Bayburt Valiliği Ziyareti

10.00: Bayburt Belediye Başkanlığı Ziyareti

10.30: Bayburt AK Parti İl Başkanlığı Ziyareti

11.00: Bayburt MHP İl Başkanlığı Ziyareti

11.30: Bayburt Adliyesi Ziyareti ve Bayburt Barosu Ziyareti

12.30: Bayburt Adliyesi Temel Atma Töreni

14.30: Bayburt İlinden Gümüşhane İline Hareket

Bakan Tunç, Adliye ziyareti sırasında Baro'yu da ziyaret edecek ve ardından yeni Bayburt Adliyesi'nin temel atma törenine katılacak. Programın tamamlanmasının ardından saat 14.30'da Gümüşhane iline hareket edecek.