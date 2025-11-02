Orhan Ateş'in açıklamasına göre, Arpalı Beldesi'nde yapımı tamamlanan 17’nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığı bünyesinde görev yapacak olan 1300 personel Bayburt’a gelerek görevlerine başladı.

Milletvekili Ateş, "Bu büyük adım, hem Bayburt’un stratejik önemini artıracak hem de şehrimize canlılık katacaktır" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e Bayburt'a verdikleri destek ve katkılardan dolayı şükranlarını sundu.

Prof. Dr. Orhan Ateş, tüm Mehmetçiklere görevlerinde başarılar dileyerek, "Rabbim tüm Mehmetçiklerimizi korusun, görevlerini kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin. Vatanımıza, milletimize ve Bayburt’umuza hayırlı uğurlu olsun" temennisinde bulundu.