Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş İstanbul ziyaretinde; Tuzla Organize Sanayi’sinde Polietilen malzemeden gemi, yüzen evler ve kano imalatı yapan iş insanı Ahmet Koçin’e ait Plast Boat işletmesini ziyaret ederek; üretilen ürünler hakkında teknik bilgi aldı.

Plast Boat işletmesi Genel Müdürü Ahmet Koçin; üretimi yapılan Denizcilik grubu ürünlerinin gerek malzemesi, gerekse üretim özellikleri bakımından dış pazarda ilgi gördüğünü ifade etti.

Üretilen kanoların birçok kürek sporları kulüplerinde beğenilerek kullanıldığını, Bayburt’ta da üretim yapılarak uygun görülen alanlarda su sporları merkezi kurulması amacı ile milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Uzmanı Bekir Kurtoğlu’na Su Sporları Merkezi projesi sunumunu yaptı.

Su Sporları Merkezi’nin lokasyonu tespit edildikten sonra, 2026 yaz döneminde merkezin kurulması için hazır olduklarını ifade etti. Ardından, Kültür ve Turizm Uzmanı Bekir Kurtoğlu tarafından projelendirilen ve Plast Boat Denizcilik firması tarafından ülkemizde ilk olarak üretimi yapılan Çoruh Nehri gibi akarsularda hareket etme özelliğine sahip "Jet Boat" su aracının motor montajı sürecini yerinde inceledi.

Ziyaretin devamında Pendik ilçesinde gemi ve büyük ölçekli bina havalandırma sistemleri sektöründe üretim yapan BFK Denizcilik işletmesine ait üretim ünitelerini ziyaret etti.

BFK Denizcilik işletmesi Genel Müdürü Fırat Kıraç, üretim yaptıkları ürünlerin uluslararası alanda pazarlandığını dile getirerek Bayburt Organize Sanayi Bölgesinde arazi talebi başvurusunu yaptıklarını ve 2026 inşaat döneminde fabrika kurulumunun kararı alındığı bilgisini iletti.

Bu çalışmalarda Bayburt Valisi Mustafa Eldivan’a, Bayburt AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş’e teşekkürlerini dile getirdi. BFK Denizcilik Danışmanı Dr. Abdullah Kurtoğlu; Bayburt Organize Sanayi Bölgesi’nin 6. Bölge teşviklerinden yararlanması bakımından önem kazandığı ve kurulacak olan BFK Denizcilik Fabrikası’nın Bayburt’ta eğitim gören meslek lisesi öğrencilerine staj ve istihdam için önemli bir imkân olacağını ifade etti. Bayburt AK Parti milletvekili Orhan Ateş’in Pendik ve Tuzla’da bulunan işletme ziyaretlerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Uzmanı Bekir Kurtoğlu, Pendik SGK Müdür Yardımcısı İbrahim Kovar, BDM başkanı İsmail Gürbüzer ve Fuat Erkovan, Bayburt Gündem Gazetesi’nden Sinan Purut daha sonra Milletvekili Orhan Ateş balıkçıda hemşireler ile buluşarak sohbet etti.