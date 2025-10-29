Bayburt Valiliği, adrenalin, motor sporları ve doğa tutkunlarının ilgi odağı haline gelen bölgenin simgesi olacak 'Derebaşı Virajları Künye Taşı'nı dikti.

Eksiklikti Giderildi, Tanıtım Hedefleniyor

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, künye taşının dikildiği alanda incelemelerde bulunarak, özellikle Bayburt sınırları içinde kalan kısımda bilgi ve yönlendirme tabelası eksikliği olduğunu belirtti. Bu eksikliğin giderilmesiyle bölgenin tanıtımına önemli katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Vali Eldivan , "Burası Bayburt ile Trabzon arasındaki sınır bölgesi. Derebaşı Virajları 13 keskin virajdan oluşuyor ve özellikle adrenalin tutkunları ile doğa sporcularının büyük beğenisini kazanıyor" dedi.

Yaz aylarında düzenlenen etkinliklerde seyir alanı ihtiyacının ortaya çıktığını hatırlatan Vali Eldivan , yerleştirilen künye taşı ile bölgenin daha tanınır hale getirilmek istendiğine dikkat çekti. Vali, bu çalışmanın aynı zamanda Cumhuriyet'in 102. yıl dönümüne denk getirildiğini ve Bayburt'un bilinirliğini artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Türk Bayrağı Göndere Çekildi

Ziyaretçilerin fotoğraf çekip Bayburt'un güzelliklerini dünyaya tanıtabileceği bir alan oluşturulduğunu ifade eden Vali Eldivan, açıklamasının sonunda duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk bayrağının göndere çekildiğini bildirdi. Eldivan, "Bugün itibariyle burada hep birlikte Türk bayrağımızı göndere çektik. Dünyanın en tehlikeli virajlarında, dünyanın en tehlikeli yolunda Türk bayrağımız artık yıllarca dalgalanacak" şeklinde konuştu.

Vali Eldivan, gelecek dönemde bölgenin eşsiz manzarasıyla ziyaretçilere adrenalin ve doğayla iç içe bir deneyim sunacak seyir tepesi olarak da düzenlenmesinin yapılacağını da sözlerine ekledi.