Belediye Başkanı Mete Memiş, Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Mustafa Akbaş, Belediye Meclis Üyeleri ile birim müdürleri tarafından karşılanan Bakan Tunç, başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede Bayburt Belediyesi Şeref Defteri’ni imzaladı.

Başkan Memiş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sayın Bakanımızı Bayburt’ta ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Memiş, Bayburt Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi vererek, şehrin Türk tarihi ve kültürü açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Bayburt’un Anadolu’daki dört önemli Türk yerleşiminden biri olduğunu vurgulayan Memiş, Saka Türkleri’nden Balkar Türkleri’ne kadar birçok topluluğun tarih boyunca Bayburt’ta varlık gösterdiğini hatırlattı. Ayrıca Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran Seferi sırasında Bayburt halkının Şah İsmail’in işgal girişimine kendi milis kuvvetleriyle karşı koyduğunu ve bu direnişin ardından Bıyıklı Mehmet Paşa’nın sancak beyliğiyle görevlendirildiğini ifade etti. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nda Bayburtluların nişan yüzüklerini Türk ordusuna bağışlayan en fazla kişiyle öne çıktığını da vurguladı.

Başkan Memiş, yeni adliye binasının tamamlanmasının ardından mevcut binanın Bayburt Belediyesi’ne devredileceğini belirterek Bakan Tunç’a teşekkür etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Bayburt’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehrin Cumhurbaşkanına en yüksek oranda destek veren illerden biri olduğunu söyledi. Tunç, Bayburt’a yapılan yatırımların artarak devam ettiğini belirterek, Erzurum–Bayburt yolu üzerindeki tünel çalışmalarıyla ulaşımın kolaylaşacağını, Bayburt Havalimanı’nın tamamlanmasıyla hem şehirde yaşayan hem de gurbetteki Bayburtlulara büyük kolaylık sağlanacağını ifade etti. Yeni adliye binasının 15 bin metrekare kapalı olmak üzere toplamda 18 bin metrekare alana sahip olacağını ve Selçuklu esintili mimarisiyle Bayburt’un dokusuna uygun şekilde inşa edileceğini vurguladı.

Tunç, “Bayburt her yönüyle gelecek nesillere bırakılacak bir miras. Bu mirasa sahip çıkmak için gayret göstereceğiz” dedi.

Ziyaretin sonunda Bakan Tunç, Belediye Başkanı Mete Memiş’e hediye takdim etti. Başkan Memiş de Bakan Tunç’a Saat Kulesi biblosu ve çeşitli hediyeler sundu.

Ziyarete; Millî Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz, Bayburt Adalet Komisyonu Başkanı Abdurrahman Demirci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Tataroğlu eşlik etti.