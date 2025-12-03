Kent genelindeki mahalle ve köy muhtarlarının katıldığı bu bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasını amaçladı.

Vali Eldivan: "Muhtarlar Devletle Vatandaş Arasında Köprü"

Toplantıya katılan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, muhtarların mahalle ve köylerde devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gördüğünü vurgulayarak, yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti. Vali Eldivan, programın, muhtarların görev alanlarında karşılaştığı sorunlara çözüm üretme kapasitesini artırmayı hedeflediğini belirtti.

Eğitim programında, İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından mevzuat, kurumsal işleyiş ve yerel yönetimler arasındaki koordinasyon konularında kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.

"Eğitim ve Din Hizmetleri Sunumları"

Programda ayrıca, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, muhtarlara okullar, eğitim süreçleri ve yürütülen projeler hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Kahraman, eğitim kurumları ile muhtarlar arasındaki iş birliğinin sahadaki hizmetlere olumlu katkı sağladığını ifade etti.

İl Müftüsü Bayram Danacı da camiler, din hizmetleri ve muhtarlarla ortaklaşa yürütülen çalışmalar üzerine bilgilendirmede bulundu. Toplantı, muhtarların talep ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.