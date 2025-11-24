2002 yılından bu yana İHH'nın Bayburt temsilciliğini yapan ve 2014 yılından beri Bayburt İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneğinde Yönetim Kurulu Başkanlık görevini yürüten İlhami Polat hocamız, görevini Mehmet Hatipoğlu'na devretti. İlhami Polat hocamıza yaklaşık 23 yıl boyunca verdiği kıymetli emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Allah kendisinden razı olsun.

Görevi Devir Alan ,Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hatipoğlu ve yönetim kurulu üyelerine üstlenmiş oldukları bu hayırlı görevde muvaffakiyetler dileriz.