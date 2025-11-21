Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun organize ettiği ve Bayburt Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Boks Şampiyonası, final müsabakaları ve ödül töreniyle tamamlandı. 43 üniversiteden 170 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyona da, Bayburt Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yüksek heyecana sahne oldu. Dört gün boyunca nefes kesen karşılaşmaların izlendiği şampiyonada Bayburt Üniversitesi, erkeklerde takım puanlamasında Türkiye birincisi, kadınlarda ise Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarı elde etti.

Şampiyonada sporcularımız hem erkeklerde hem kadınlarda elde ettikleri derecelerle büyük gurur yaşattı. Erkeklerde 55 kiloda Adem Sarı ve 60 kiloda Emre Yıldızoğlu altın madalya kazanarak Türkiye birincisi oldu. 65 kiloda Bilal Güçlü, 75 kiloda Sıtkı Işık ve +90 kiloda Ahmet Şenol gümüş madalyaya uzanırken; 70 kiloda Faruk Gürkan Dalgıç ve 80 kiloda Murat Sofuoğlu bronz madalya elde etti. Kadınlarda ise 51 kiloda Selcan Öksüzoğlu gümüş madalya, 65 kiloda Çiğdem Yılmaz bronz madalya kazandı. Böylece Bayburt Üniversitesi, iki altın, üç gümüş ve üç bronz olmak üzere toplam sekiz madalyayla şampiyonayı başarıyla tamamlarken; erkeklerde takım puanlamasında zirveye çıkarak şampiyonluğu, kadınlarda ise elde edilen sonuçlarla Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Organizasyon boyunca Bayburt Üniversitesi hem sporculara hem antrenörlere sunduğu imkânlarla takdir toplarken, şampiyona aynı zamanda öğrencilerin sporla bütünleşmesi, rekabeti fair-play çerçevesinde deneyimlemesi ve kendilerini ulusal düzeyde gösterme fırsatı bulmaları açısından büyük önem taşıdı. Üniversite sporlarının sadece başarı odaklı bir alan olmadığı, gençlerin disiplin, dayanıklılık, özgüven ve takım ruhu kazanmasında önemli bir rol oynadığı bir kez daha görüldü. Şampiyonanın şehrimizde yapılması, kente hem sportif hem sosyal açıdan canlılık kazandırırken; konaklama, ulaşım ve tanıtım gibi alanlarda da olumlu katkılar sağladı. Farklı şehirlerden gelen sporcu ve teknik ekipler sayesinde şehrimiz hem gençlik hem spor turizmi açısından hareketli günler yaşadı.

Şampiyona sonunda açıklamada bulunan Bayburt Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, turnuvada mücadele eden tüm sporcuları tebrik ederek, madalya kazanan öğrencilerle gurur duyduklarını belirtti. Türkmen, organizasyonun gerçekleşmesine katkı sunan tüm çalışanlara, antrenörlere, hakemlere ve görevlilere teşekkür etti.