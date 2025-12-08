Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Milli Eğitim takımı, yarı final mücadelesinde turnuvanın güçlü ekiplerinden Emniyet Müdürlüğü ile karşılaştı. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman’ın da tribünden takip ettiği bu kritik maçı kazanan taraf Milli Eğitim oldu ve adını finale yazdırdı.

Finalde Sağlık Müdürlüğü’nü Geçtiler Büyük bir heyecana sahne olan final müsabakasında ise rakip İl Sağlık Müdürlüğü oldu. Çekişmeli geçen setlerin ardından sahadan galibiyetle ayrılan Milli Eğitim takımı, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Kupa Müdür Kahraman’dan ,Turnuva bitiminde düzenlenen ödül töreninde, şampiyon takımın kupa ve madalyalarını İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman takdim etti. Kahraman, sahada ter döken tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.