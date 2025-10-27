Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, efsane antrenör Mustafa Durmuşoğlu anısına düzenlenen “Attack Muaythai” organizasyonu, unutulmaz mücadelelere sahne oldu.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Muaythai Federasyonu iş birliğinde efsane antrenör Mustafa Durmuşoğlu anısına düzenlenen “Attack Muaythai” organizasyonu, büyük heyecana sahne oldu.

Beşirli Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyona Trabzon Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Özgür Kara, Ortahisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yunus Ali Civil, önceki dönem Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Muaythai Türkiye Federasyonu Başkan Vekili Korkmaz Atalay, Türkiye Muaythai Federasyonu Şube Başkanı Hakan Şahade, Muaythai Trabzon İl Temsilcisi Gökhan Bektaş, Trabzon Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Zeki Kurt, merhum antrenör Mustafa Durmuşoğlu’nun ailesi, spor camiasının önde gelen isimleri ve çok sayıda sporsever katıldı. Gecede farklı yaş ve sıklet kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalar, izleyenlere adeta nefes kesen anlar yaşattı.

BİRÇOK GENCİN HAYATINA DOKUNDU

Gecede konuşan Trabzon Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, “Mustafa Durmuşoğlu hocamız, Trabzon’da bu alanda öncü olmuş, birçok gencin hayatına dokunmuştur. Onun anısına düzenlenen bu anlamlı organizasyonu desteklemekten büyük memnuniyet duyuyorum” dedi. Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Spor şehri Trabzon olarak çok güzel bir organizasyona imza attık. Heyecan dolu müsabakaları izliyoruz. Bu organizasyonun en anlamlı yanı ise vefa gecesi olması. Hocamız Mustafa Durmuşoğlu’na Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. Muaythai Türkiye Federasyonu Başkan Vekili Korkmaz Atalay ise organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

NEFES KESEN MÜCADELELER

Müsabakalarda nefes kesen anlar yaşandı. İlk mücadele, 76 kilogramda Umut Sun ile Cumali Sizgen arasında gerçekleşti ve kazanan Cumali Sizgen oldu. İkinci maçta, 60 kilogramda Tuğçe Bektaş ile Gülizar Kara karşılaştı; mücadeleyi Tuğçe Bektaş kazandı. Üçüncü müsabaka, 63 kilogramda Hamza Çağrı Öncel ile Umut Karabulut arasında yapıldı ve kazanan Hamza Çağrı Öncel oldu. Dördüncü mücadele ise 73 kilogramda Ekrem Yardımcı ile Mustafa Gümüş arasında gerçekleşti. Galip Ekrem Yardımcı oldu. Gecenin beşinci maçı, 54 kilogramda Hamza Eren ile Cihan Doğu arasında yapıldı ve kazanan Cihan Doğu oldu. Altıncı mücadelede, 67 kilogramda Oğuzhan Aslan ile Berke Erol karşı karşıya geldi. Berke Erol galip geldi. Son müsabaka ise 85 kilogramda Enes Bilben ile Enis Yunusoğlu arasında gerçekleşti ve kazanan Enis Yunusoğlu oldu. Etkinlik sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edilirken, Mustafa Durmuşoğlu’nun ailesine de plaket sunularak katkılarından dolayı teşekkür edildi.