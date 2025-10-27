Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, tohumdan fide üretimine kendi seralarında devam ettiklerini belirterek kış mevsimi için 400 bin kışlık sebze fidesinin dağıtıma hazır olduğunu söyledi.BAŞKAN GÜLER: “4 MİLYON 600 BİN FİDEYİ KENDİMİZ ÜRETİP ÜRETİCİLERİMİZE DAĞITTIK”

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi dışa bağımlılığı azaltmak için kurduğu seralarda üretim yapıyor. Tohumdan üretilen sebze fideleri yazlık ve kışlık olmak üzere mevsimi geldiğinde üretici ile buluşturuluyor. Şu ana kadar kendi serasında 4 milyon 600 bin fide üreterek vatandaşa dağıtan Büyükşehir Belediyesi, yeni sezon için 400 bin adet kışlık fide üretimi gerçekleştirdi.

BAŞKAN GÜLER: “VATANDAŞLARIMIZ KENDİ SEBZELERİNİ YETİŞTİRECEK”

Büyükşehir Belediyesinin Gülyalı Turnasuyu Mahallesindeki seralarında incelemelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kışlık 400 bin sebze fidesinin dağıtıma hazır olduğunu belirtti.

Tarım ve hayvancılık alanında fındığa ek olarak yeni üretim sahaları oluşturduklarını kaydeden Başkan Güler, şöyle konuştu:

“Kendi kurduğumuz seralarımızda şu ana kadar 4 milyon 600 bin yazlık ve kışlık sebze üreterek dağıtımını gerçekleştirdik. Bunu hem halkımıza dağıtarak ekonomiye katkı da bulunduk hem de bir üretim faaliyeti olarak fındığa ek olarak yeni sahalar oluşturduk. Şimdi de 400 bin kışlık sebze fidesinin üretimini tamamlayarak dağıtıma hazır hale getirdik. Vatandaşlarımız kendi seralarında kış sebzelerini yetiştirebilecek. Bu çalışmaları zaman içerisinde daha geliştireceğiz”

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ AY: “UYGUN MALİYETLİ FİDELER ÜRETİCİLERİMİZE BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLIYOR”

Başkan Güler’e sera ziyaretinde eşlik eden Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay’da yaptığı açıklamada Büyükşehir Belediyesinin önemli çalışmalar gerçekleştirdiğinin altını çizdi. Büyükşehir ile koordineli bir şekilde projeler yürüttüklerini aktaran Ay, “Ordu Büyükşehir Belediyemizde tarım dairesi kurulduğu günden bu yana il ve ilçe müdürlüklerimizle koordineli bir şekilde projeler yürütüyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesinin ürettiği fideler, il ve ilçe müdürlüklerimiz koordinesinde üreticilerimizle ile buluşturuluyor. Tarımsal üretimin en önemli problemi maliyet olduğu için Büyükşehir Belediyesinin ürettiği uygun maliyetli fideler üreticilerimize de büyük kolaylık sağlıyor" şeklinde konuştu.

Tohumdan yetiştirilerek toprakla buluşturulmaya hazır hale gelen fideler önümüzdeki günlerde 19 ilçemizdeki üreticilere ulaştırılacak.