BAYBURTGÜNDEM GAZETESİ- Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü, Ankara’da düzenlenen anlamlı bir hitabetle kutlandı. Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, TBMM Genel Kurulu’nda gündem dışı söz alarak kadim şehrin kurtuluş mücadelesini ve Bayburt halkının vatan sevgisini meclis kürsüsüne taşıdı.

Milletvekili Ateş, meclis konuşmasının ardından sosyal medya hesapları üzerinden de bir kutlama mesajı yayımladı. Bayburt’un kurtuluş coşkusunu tüm Türkiye ile paylaşan Ateş, şu ifadeleri kullandı:

"Bayburt’umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü dolayısıyla Gazi Meclisimizin kürsüsünde hemşerilerimizin sesi olduk. Bu vesileyle tüm kıymetli hemşerilerimin Kurtuluş Günü’nü yürekten kutluyorum."

Bu yılki kutlamaların Ramazan-ı Şerif ile birleşmesine dikkat çeken Orhan Ateş, mesajını manevi temennilerle tamamladı: "Ramazan-ı Şerif’in hanelerimize huzur, gönüllerimize bereket getirmesini diliyorum."