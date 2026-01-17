Memur-Sen Bayburt İl Temsilcisi Kenan Turan, 2026 yılının ilk memur maaş gününde yaptığı basın açıklamasıyla kamu görevlilerinin yaşadığı ekonomik sorunlara ve sistemdeki aksaklıklara dikkat çekti.

Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak meydanlara çıktıklarını belirten Turan, ücretlerdeki adaletsizliğin ve kamudaki huzursuzluğun sona ermesi çağrısında bulundu.

"Ücret Dengesi Tamamen Bozuldu"

7. ve 8. Dönem Toplu Sözleşme süreçlerinde teklif edilen zam oranlarının memurları enflasyon karşısında korumaya yetmediğini vurgulayan Turan, kamu personeli arasındaki maaş dengesinin bozulduğunu ifade etti. 2023 yılında benzer bir çarpıklığın Cumhurbaşkanı kararıyla giderildiğini hatırlatan Turan, gelinen noktada sistemin yeniden alt-üst olduğunu; eğitimin, sınavların ve emeğin yok sayıldığını belirtti.

"Bütüncül Bir Kamu Personel Reformu Şart"

Mevcut sorunların parçacı düzenlemelerle çözülemeyeceğini savunan Kenan Turan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna yakışır, kapsamlı bir personel reformu talep ettiklerini dile getirdi. Turan, reform taleplerinin içeriğini şu sözlerle özetledi:

* Kariyer basamaklarının yeniden düzenlenmesi.

* Ücret skalasının görev, unvan ve sorumluluk merkezli yapılandırılması.

* Görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki uçurumun kapatılması.

* Memura emekliliğe yansıyacak şekilde bir "Refah Payı" verilmesi.

"Sendika Yasası Topyekun Değişmeli"

4688 sayılı Sendika Yasası’nın artık ömrünü tamamladığını belirten Turan, toplu sözleşme sisteminin ve Hakem Kurulu yapısının demokratikleşmesi gerektiğini söyledi. ILO normlarına uygun, grev hakkını ve dayanışma aidatını da kapsayan yeni bir sendika yasasının gecikmeksizin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

"İmtiyaz Değil, Hakkımızı İstiyoruz"

Maliye politikalarının tek belirleyici olduğu bir sistemden vazgeçilmesi gerektiğini ifade eden Turan, "Biz imtiyaz değil, alın terimizin hakkını; ayrıcalık değil, kamuda adalet istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.