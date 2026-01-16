Öğrencilerin karne sevincine eşlik eden Vali Eldivan, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet ederek, karne heyecanına ortak oldu. 14 Bin 319 öğrencinin karne aldığı yarıyıl tatili dolayısıyla öğrencilere tatil sürecini verimli değerlendirmeleri yönünde tavsiyelerde bulunan Eldivan, yarıyıl tatilinin dinlenmenin yanı sıra okuma alışkanlığı kazanmak ve sosyal-kültürel faaliyetlerle kendini geliştirmek adına önemli bir fırsat olduğunu ifade ederek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Yarıyıl tatili dolayısıyla Mahmut Kemal Yanbeğ İlkokulu'nda gerçekleştirilen karne dağıtım törenine, Bayburt Valisi Sayın Mustafa Eldivan , Belediye Başkanımız Sayın Mete Memiş, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman ile öğrenci velileri katıldı.

Karne töreninde il protokolü öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Karşılamanın ardından sınıflara geçen protokol üyeleri öğrencilerle bir süre sohbet ettiler. Daha sonra karne dağıtımı törenine geçildi.

Öğrenciler, karnelerini Vali Eldivan, Başkanımız Memiş ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman'ın ellerinden aldılar.