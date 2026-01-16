Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren teyakkuzda olan ekipler, günlük yaşamın aksamaması ve olumsuzlukların önüne geçilmesi için sahada özveriyle görev yapıyor. Ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirilirken, yağışın ardından biriken karların temizlenmesine ağırlık verildi. Şehir merkezindeki kaldırımlar, merdivenler, yaya yolları ve ortak kullanım alanlarında da eş zamanlı temizlik çalışmaları yürütülüyor.

Zabıta Müdürlüğü personelinin yol güvenliğini sağladığı çalışmalar eşliğinde karla mücadele ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren sahada yoğun mesai harcıyor. Vatandaşların günlük yaşamlarını güvenli ve sorunsuz şekilde sürdürebilmeleri için tüm ekip ve ekipmanlarıyla sahaya inen ekipler, özverili ve hummalı bir çalışma yürütüyor.

“Personelimiz Gecesini Gündüzüne Katıyor”

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş de sahadaki çalışmaları yerinde takip ederek ekiplerden bilgi aldı. Zorlu kış şartlarına rağmen fedakârca görev yapan belediye personeline kolaylıklar dileyen Başkan Memiş, şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle tüm hemşehrilerimizin Miraç Kandil’ini tebrik ediyorum. Bayburt Belediyesi olarak yoğun kış şartlarını yaşıyoruz. Allah’a hamdolsun hiçbir eksiğimiz yok, bütün yollarımız açık. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her alan en iyi şekilde temizlendi, temizlenmeye devam ediyor. Personelimiz gecesini gündüzüne katıyor, mesai mefhumu gözetmeden aralıksız görev yapıyor. İnşallah Bayburt’ta yaşayan hemşehrilerimiz, misafirlerimiz ve gurbetçilerimiz bu olumsuz hava şartlarından etkilenmeyecek.”

Çalışmalar sırasında gösterdikleri anlayıştan dolayı vatandaşlara teşekkür eden Başkan Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz Bayburt Belediyesi olarak bu şehirde yaşayan insanların en ufak rahatsızlıklarından dahi rahatsız oluruz. Hemşehrilerimizin huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimize, misafirlerimize ve gurbetçilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum.”