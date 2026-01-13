Yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken, aralıklı kar yağışının Erzincan ve Bayburt çevresinde şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.

Kar Kalınlığı 20 Santimetreyi Aşabilir

Bölgede etkili olması beklenen kar yağışıyla birlikte kar örtüsünün genel olarak 10-20 santimetreye ulaşması öngörülüyor. Bazı yüksek kesimlerde ise kar kalınlığının 20 santimetrenin üzerine çıkması bekleniyor.

Fırtına ve Çığ Tehlikesine Dikkat!

Yağışın yanı sıra rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer ise kısa süreli fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Rüzgar hızının saatte 50-70 kilometreye, yüksek kesimlerde ise 80-90 kilometreye kadar ulaşabileceği kaydedildi. Bu sert rüzgarların; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Vatandaşlara "Tedbirli Olun" Çağrısı