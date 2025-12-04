Bakan Tunç, kente gece saatlerinde ulaşmasının ardından şehir merkezinde protokol üyeleriyle birlikte yürüyüş yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bayburt'ta düzenlenecek olan Adliye Binası temel atma töreni ve çeşitli programlara katılmak üzere kente ulaştı. Gece saatlerinde Bayburt'a gelen Bakan Tunç, programına şehir merkezinde protokol üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği yürüyüşle başladı.

Bakan Tunç; Cumhuriyet Caddesi ve Çoruh Nehri çevresinde Bayburtlu vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Bakan Tunç'a bu ziyaret ve temaslarında, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş ve diğer protokol üyeleri eşlik etti.

Bugün Çeşitli Temaslarda Bulunacak

Bayburt programı çerçevesinde, Bakan Yılmaz Tunç'un bugün (metnin yazıldığı gün) Adliye Binası temel atma töreni başta olmak üzere çeşitli resmi temaslarda ve ziyaretlerde bulunması bekleniyor.