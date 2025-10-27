Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) eğitim gören özel gereksinimli bireyler, Cumhuriyet’in 102. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde eğitim gören özel gereksinimli bireyler, Cumhuriyet’in kuruluşunun 102. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet marşları söyleyen öğrenciler, gösterileriyle beğeni topladı.

BAYRAMIN COŞKUSU

Engelsiz Hobi Atölyelerinde eğitim alan bireyler, hazırladıkları gösteriler ve bayraklı yürüyüşleriyle Cumhuriyet Bayramı’nın ruhunu doyasıya yaşadı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinlikte, özel bireyler ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek yürüyüş yaptı.

SGM bahçesinde sahne alan öğrenciler, sergiledikleri gösterilerle izleyenlerden büyük alkış aldı.

“CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Engelsiz Hobi Atölyelerimizde eğitim gören özel bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımını teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu kapsamda Cumhuriyetimizin 102. kuruluş yıldönümünde gerçekleştirilen kutlama etkinlikleri, özel bireylerimiz için hem eğlenceli hem de anlamlı bir gün olarak kayıtlara geçmiştir. Bu vesileyle Aziz Milletimizin Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimizle kutlarız” ifadeleri kullanıldı.