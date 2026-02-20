Şehit Başkanın Kabrine Ziyaret

Programda ilk olarak 1916-1918 yılları arasında gerçekleşen Rus işgali sırasında Bayburt Belediye Başkanlığı yapan 17 Ekim 1917’de Rusya’da gerçekleşen Bolşevik İhtilalinin ardından Bayburt’tan çekilen Rus kuvvetlerinin gitmesiyle gücü ele geçiren Ermeniler tarafından önce taş mağazalarda hapsedilen ve daha sonra canice şehit edilen Hafız Süleyman Efendi, Ulu Cami bahçesinde bulunan kabri başında anıldı.

Bayburt Valisi Sayın Mustafa Eldivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş burada şehit başkanın kabrine çiçek bıraktı.

Daha sonra Bayburt Müftülüğü görevlilerince okunan Kur’an-ı Kerim ve İl Müftüsü Bayram Danacı tarafından yaptırılan duanın ardından protokol kabrin başından ayrıldı.

Miralay Sabri Bey’in Kabri Ziyaret Edildi

Şehit başkanın kabrinin ardından 1916 yılında Kop Dağlarında Rus kuvvetleriyle cereyan eden savaşlarda Rus süvari birliklerinin hücumu karşısında kontrolsüz olarak geri çekilen erleri durdurmaya çalışırken, Ahsunk (Gümüşsu) Köyü Hanları mevkinde atının üzerinde alnından vurularak şehit edilen 9. Piyade Tümen Komutanı Miralay Sabri Bey’in Kaleardı Mahallesi’nde bulunan kabri ziyaret edildi.

Ziyaret sırasında Bayburt Valisi Sayın Mustafa Eldivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş tarafından şehit miralayın kabrine çiçek bırakıldı. Çiçek bırakılmasının ardından Bayburt müftülüğü görevlilerince okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan dua sonrası ziyaret sona erdi.

Şehit Kadınlar Unutulmadı

Etkinlikler kapsamında Yukarı Kırzı Köyü’nde bulunan Şehit Kadınlar İffet Anıtı da ziyaret edildi. 1916-1918 yılları arasında Bayburt’ta gerçekleşen Ermeni mezalimi sırasında Yukarı Kırzı Köyü’nde namuslarını korumak adına çocuklarıyla birlikte su kuyularına atlayarak şehadet şerbetini içen kadınlar anısına yaptırılan anıtın bulunduğu Yukarı Kırzı Köyü’nde program gerçekleştirildi.

Burada ilk olarak köyde bulunan ve şehit kadınların iffetlerini korumak adına kendilerini atarak şehadet şerbetini içtikleri kuyular ziyaret edildi. Kuyuların başında Kur’an-ı Kerim okunarak dua edilmesinin ardından dev Türk Bayrağı açılarak İffet Anıtı’na kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Daha sonra öğrenciler tarafından kahramanlık temalı şiirler okunarak Bayburt Valisi Sayın Mustafa Eldivan, Belediye Başkanımız Sayın Mete Memiş ve Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram’a günün anısına plaket takdiminde bulunuldu.

Plaket takdiminin ardından Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş tarafından anıta çelenk sunuldu. Temsili mezar taşlarına protokol tarafından karanfil bırakılmasını takiben İffet Anıtı’nın hemen arkasında bulunan müze gezilerek 21 Şubat konulu video izlendi. Program fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Ziyaretlere Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Albay Erdem Yeni, Bayburt İl Jandarma Komutanı Kıdemli Alb. Fatih Aslan, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.