Konya'da Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen “Karatay İlkokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası” başladı.KONYA (İGFA) - Konya'da Karatay Belediyesi, çocukların spora olan ilgisini artırmak, dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirmek amacıyla bu yıl 5’incisini düzenlediği turnuvayı, eğitimde değer odaklı yaklaşımı güçlendirmek ve toplumsal gelişime katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği Karatay İnsani Değerler Projesi (KAİDE) kapsamında organize etti.

Şehit Nihat Gün Halı Sahası’nda başlayan organizasyonun ilk maçında Kuvayi Milliye İlköğretim Okulu ile Çatalhüyük Münise Lütfi Onat İlköğretim Okulu karşı karşıya geldi. Bir ay sürecek turnuva 27 Kasım’da sona erecek. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara hediye çekleri ve çeşitli ödüller verilecek.

“BU TURNUVA, DOSTLUĞU VE PAYLAŞMAYI AYNI SAHADA BULUŞTURUYOR”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, tüm öğrencilere başarılar dileyerek, sporun çocukların gelişimindeki önemine dikkat çekti. Başkan Kılca; “Eğitime, spora ve gençlerimize desteğimizi sürdürüyoruz. İlçemizdeki ilkokullar arasında düzenlediğimiz futbol turnuvası artık bir gelenek haline geldi. Yüzlerce öğrencimiz bir ay boyunca ter dökecek. Bizler bu etkinliği sadece bir spor organizasyonu olarak görmüyoruz; çocuklarımızın kaynaşması, birlik duygularının güçlenmesi ve yeteneklerinin keşfedilmesi açısından da çok kıymetli buluyoruz.” dedi.

Hasan Kılca, turnuvanın sadece rekabetten ibaret olmadığını vurgulayarak, “Bu turnuva; dostluğu, paylaşmayı ve mücadele ruhunu aynı sahada buluşturuyor. Karatay Belediyespor Kulübümüzün yetkilileri turnuvayı yakından takip edecek ve yetenekli öğrencileri lisanslı futbolcu olarak bünyemize katmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı. Kılca sözlerini şöyle tamamladı; “Karatay Belediyesi olarak, gençlerimizin hem sahada hem hayatta başarılı olmaları için yanlarındayız. Gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.