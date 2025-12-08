Dede Korkut Platformu öncülüğünde organize edilen bu dev kültür şöleni için başvuru süreci ve takvim netleşti.

Gençler "Dede Korkut" İlhamıyla Yazacak

Yarışma, sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, Türk Dünyası'nın tamamını kapsayan geniş bir vizyonla hayata geçiriliyor. Türkiye’nin 81 ilindeki lise öğrencilerinin yanı sıra, Türklerin yaşadığı diğer coğrafyalardaki gençler de bu edebi yolculuğa davet ediliyor.

Yarışmanın temel amacı; gençlerin Türkçeyi etkin kullanmalarını sağlamak, hayal güçlerini Dede Korkut hikayelerinin bilgeliğiyle birleştirmek ve ortak tarih bilincini edebiyat yoluyla pekiştirmek olarak öne çıkıyor.

Takvim Belirlendi: Başvurular Ocak Ayında

Edebiyata gönül veren lise öğrencileri için heyecan verici süreç yeni yılın ilk günlerinde başlayacak. Yarışma komitesi tarafından açıklanan takvime göre:

Başvuru Başlangıcı: 2 Ocak

2 Ocak Son Başvuru Tarihi: 6 Şubat

Öğrencilerin eserlerini göndermeleri için yaklaşık bir aylık bir süreleri olacak. Bu süre zarfında jüri, Türk dünyasının dört bir yanından gelecek olan özgün öyküleri titizlikle değerlendirecek.

Büyük Final 2026'da İstanbul'da

Yarışmanın en heyecanlı ayağı olan final töreni için ise hazırlıklar şimdiden başladı. Dereceye girenlerin açıklanacağı ve ödüllerin sahiplerini bulacağı büyük final, 2 Nisan 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Törenin ev sahibi mekanı, İstanbul’un prestijli kültür merkezlerinden biri olan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi olacak. Final gecesinin, Türk dünyasından pek çok ismin katılımıyla adeta bir kültür şölenine dönüşmesi bekleniyor.

Rekor Para Ödülleri ve Kültür Gezisi

Gençleri yazmaya teşvik etmek amacıyla bu yıl ödül havuzu oldukça geniş tutuldu. Yarışmada dereceye giren ilk üç öğrenciyi ciddi maddi ödüller bekliyor:

Birincilik Ödülü : 50.000 TL

İkincilik Ödülü : 40.000 TL

Üçüncülük Ödülü:30.000 TL

Maddi ödüllerin yanı sıra, yarışmanın belki de en anlamlı ödülü "İstanbul Gezisi" olacak. Kendi illerinde birinci olan öğrenciler, 5 gün sürecek kapsamlı bir İstanbul gezisi ile ödüllendirilecek. Bu gezi sayesinde farklı coğrafyalardan gelen gençler tanışma, kaynaşma ve İstanbul’un tarihi dokusunu birlikte keşfetme fırsatı bulacaklar.

Ünal Yaşaroğlu: "Tüm Resmi Prosedürler Tamam"

Yarışmanın organizasyonunu üstlenen Dede Korkut Platformu Başkanı Ünal Yaşaroğlu, sürecin sorunsuz ilerlediğini müjdeledi. Yaşaroğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yarışmamızın kurumsal altyapısı tamamen hazırdır. Milli Eğitim Bakanlığımız (MEB) ve yarışmanın düzenleneceği diğer ülkelerdeki ilgili makamlarla tüm resmi prosedürler tamamlanmıştır. Amacımız, Dede Korkut'un sesini gençlerin kalemiyle tüm dünyaya duyurmaktır."

Yarışmaya dair teknik şartname, katılım koşulları ve diğer tüm detayların önümüzdeki günlerde düzenlenecek geniş kapsamlı bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.