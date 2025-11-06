2022 yılında Bayburt ve İstanbul’dan başlayarak ulusal ölçekte organize edilen Turan’a Doğru Özüm Sözüm Dede Korkut etkinlikleri, 2023 itibarıyla artık uluslararası bir boyuta taşınıyor. Bu çerçevede düzenlenen faaliyetler, 2026 yılında tüm Türk Dünyası'nı kapsama hedefiyle birer birer hayata geçirilecek. Platform, geçtiğimiz günlerde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür’ün katılımıyla önemli bir istişare toplantısı düzenledi ve gerçekleştirilmekte olan çalışmaları değerlendirme fırsatı buldu. Milli Eğitim Müdürü Yentür, yarışmanın kültürel önemine vurgu yaparak projeye destek sunmaktan duydukları mutluluğu ifade etti.

Dede Korkut'un Evrensel Mirası

Dede Korkut Platformu Başkanı Ünal Yaşaroğlu, Uluslararası Turan’a Doğru Dede Korkut Öykü Yarışması ve Çalıştayı’na yönelik hazırlıkların ele alındığı toplantıda, platformun dört yıl boyunca gerçekleştirdiği kapsamlı çalışmaların özeti niteliğinde bir konuşma yaptı.

Yaşaroğlu, konuşmasına Dede Korkut’u "Kadim bir ses, bin yılları aşan bir nefes; destanlarımızın ozanı" olarak tanımlayarak başladı. Bu mirası canlandırma ve gelecek nesillere aktarma amacını vurgulayan Yaşaroğlu, Dede Korkut'un hikayelerinde saklı olan felsefenin yeniden keşfedilmesi gerektiğini belirtti.

Geçmişten Bugüne Yolculuk

Bu projenin başlangıcında Türk Dünyası’nı ortak bir fikir etrafında buluşturma hedefinin yattığını dile getiren Yaşaroğlu, genç nesilleri Dede Korkut hikayeleriyle buluşturmak için İstanbul ve Bayburt’ta eş zamanlı olarak resim, şiir ve öykü yarışmaları düzenlediklerini ifade etti. Ortaokul ve lise öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği bu organizasyonlar sonucunda yüzlerce eserin değerlendirildiğini belirtti.

2022 yılındaki ilk ödül töreni, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ev sahipliğinde Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Uluslararası Dede Korkut Sempozyumu kapsamında yapıldı. Yaşaroğlu, bu sempozyumun, dünyanın farklı bölgelerinden bilim insanlarını Dede Korkut’un evrensel mesajlarını tartışmak üzere bir araya getirdiğini ve bu etkinliğin önemli bir dönüm noktası oluşturduğunu söyledi. 2023 yılında düzenlenen ikinci yarışmanın ödül töreni ise "Türkiye Yüzyılında Dede Korkut'un İzinde Gençlik Şöleni" adıyla Haliç Kongre Merkezi’nde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Mehteran gösterileri, milli kostümlerle yapılan performanslar ve Azerbaycanlı sanatçı Azerin’in sahne aldığı bu etkinliğe gençler yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye’nin Dört Bir Yanından Turan’a Uzanan Yol

2024 yılı itibarıyla liseler arası öykü yarışmalarıyla tüm Türkiye'yi kapsayan daha geniş çaplı bir organizasyon başlatıldı. Türkiye’nin dört bir köşesinden gönderilen binlerce eser arasında titiz bir değerlendirme yapıldığını aktaran Yaşaroğlu, il birincisi olarak seçilen gençlerin refakatçileriyle birlikte İstanbul’da dört gün ağırlanarak şehrin önemli mekanlarını tanıma fırsatı yakaladıklarını belirtti. Yarışmanın ulusal dereceleri ise 10 Nisan 2025’te Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende sahiplerini buldu.

Büyük Hedef: Turan Bilinci

2026 yılına yaklaşırken platformun odak noktası, etkinlikleri uluslararası düzeye taşımak oldu. Balkanlar’dan Türkistan’a kadar geniş bir coğrafyayı kucaklamayı hedefleyen Uluslararası Turan’a Doğru Dede Korkut öykü yarışmasının Türk Dünyasını birleştiren müthiş bir organizasyona dönüştüğünü ifade etti.