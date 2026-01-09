Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Kelkit ilçesinde bir araya gelerek projenin güncel durumunu değerlendirdi.

Üstyapı Çalışmalarında %70 Başarı

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş’un daha önce şantiye alanında gerçekleştirdiği incelemelere göre, yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak havalimanının üstyapı çalışmaları %70 oranında tamamlanmış durumda. 110 personelin görev aldığı şantiyede; kule, terminal binası, itfaiye ve teknik yapıların inşaatı hava şartlarının elverdiği ölçüde hızla devam ediyor.

Hedef: 2026 Yılında Hizmete Açmak

Temeli 2018 yılında atılan ve normal şartlarda 2020 yılında açılması planlanan proje, yaşanan gecikmelerin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın son açıklamalarıyla yeni bir takvime oturtuldu. Valilerin Kelkit’teki buluşmasında, havalimanının 2026 yılında tamamlanarak bölge halkının hizmetine sunulması hedefi bir kez daha vurgulandı.

Geniş Katılımlı Değerlendirme Toplantısı

Kelkit’teki temasları sırasında Vali Mustafa Eldivan’a; Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz ve İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin eşlik etti. Ziyaret sonunda Vali Eldivan, misafirperverliklerinden dolayı Gümüşhane Valisi Aydın Baruş ve Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz’a teşekkürlerini iletti.