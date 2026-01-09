EUSA Rektörler Konseyi’ne Türk Başkan

22 Aralık 2025 tarihinde çevrim içi ortamda toplanan EUSA Yürütme Kurulu, aldığı kararla Prof. Dr. Mutlu Türkmen’i EUSA Rektörler Konseyi Başkanı olarak görevlendirdi. 24 farklı ülkeden 150’yi aşkın üniversitenin temsil edildiği bu prestijli yapı, Avrupa’daki üniversite sporlarının rotasını çizen en önemli organlardan biri olarak kabul ediliyor.

Bayburt Üniversitesi’nin Uluslararası Vizyonu

Bu görevlendirme, sadece bir kişisel başarı değil, aynı zamanda Bayburt Üniversitesi’nin küresel ölçekteki etkinliğinin bir kanıtı olarak görülüyor. EUSA tarafından yapılan resmi açıklamada;Prof. Dr. Türkmen’in sporun gelişimine sunduğu akademik ve yönetimsel katkılar vurgulandı.Üniversiteler arası iş birliği ağlarının güçlendirilmesindeki rolüne dikkat çekildi.Kurumsal yapının daha da ileriye taşınması noktasında duyulan güven ifade edildi.

Prof. Dr. Türkmen’in başkanlığını yürüteceği Rektörler Konseyi, şu alanlarda stratejik kararlar alacak:Üniversiteler arası spor organizasyonlarının standartlarının yükseltilmesi. Ortak projeler ve araştırma ağlarının genişletilmesi.Sporcu öğrencilerin uluslararası platformlarda daha aktif rol alması.

Bu gelişme ile Bayburt Üniversitesi, Avrupa yükseköğretim camiasında spor ve akademik diplomasi alanında daha etkin ve söz sahibi bir konuma yükseldi.