Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Bayburt İl Başkanlığı 3 Aralık Engelliler Haftası münasebetiyle Akran Akademi ile koordineli şekilde 1 engelli kardeşlerimize akülü araba hediye etti.Akran Akademide ki programın ardından engelli kardeşlerimizi Ülkü Ocakları İl Binasında misafir etti.

Makam koltuğunu engelli kardeşlerimize tahsis eden Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanı Ömer Yardımcı "bu anlamlı günde engelli kardeşlerimizle bir arada olmak, engelli kardeşlerimizin sıkıntılarını paylaşmak bizlerin insani vazifesi olarak görüyorum.Engelli olmak sadece engelli insanlarımızın değil aynı zamanda tüm toplumun sorunudur.Bu vesile ile toplumun her kesimi elini taşın altına koymalı ve engelli vatandaşlarımızın hayatlarını her geçen daha kolay bir hale getirmek için gayret göstermeliyiz" dedi.