Ziyaret sırasında, seçim öncesi çalışmaları hakkında bilgi aldı ve Dolayoba Şoförler Odası binası için yapılması planlanan projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Ahmet Cin, 2026 yılı itibarıyla Pendik Halk Eğitim Merkezi ile iş birliği yaparak, esnaf odasının konferans salonunda eğitim seminerleri düzenlemek üzere görüşmeler yaptı. Aynı zamanda, hali hazırda bir iş güvenliği uzmanıyla birlikte tüm şoförlere yönelik eğitimlerin devam ettiğine dikkat çekildi.

Ziyaretin sonunda Şoförler Odası Başkanı Erkan Dakoğlu, Belediye Başkanı Ahmet Cin’e Bayburt’a özgü özel ihram kumaşından yapılmış bir kravat hediye etti. Kravatın Ahmet Cin'in oldukça ilgisini çektiği ve Dakoğlu’nun, "Bunu özellikle Bayburt Gündem gazetesi çeksin," diyerek esprili bir şekilde konuştuğu aktarıldı. Ziyaretin ardından Başkan Ahmet Cin, Erkan Dakoğlu’na teşekkür ederek Dolayoba Şoförler Odası'ndan ayrıldı.

Haber: Bayburt Gündem Gazetesi, Sinan Purut